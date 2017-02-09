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Adını eleysa koydular

Adını eleysa koydular
Atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi'nin yıldızı Emrah'ın geçen hafta doğan kızının adı belli oldu. Sibel Erdoğan'la 2 yaşındaki oğulları Elyesa'nın ardından kızlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, bebeğine Kur'an-ı Kerim'de geçen ve 'temiz, pak' anlamına gelen 'Eleysa' adını verdi. , instagram'da "İsminle yaşa güzel kızımız Eleysa" mesajını yayınladı.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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