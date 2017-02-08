Yıldırım gibi başladı

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 3 yıldır Selçuk Yöntem'in sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının bayrağını teslim aldı. Önceki akşam yayınlanan bölümde atv seyircisine 'merhaba' diyen Yıldırım, sunumuyla büyük alkış topladı.
Başarılı olduğu gözlenen ünlü oyuncu, yarışmacılarla tek tek sohbet etti. İlerleyen dakikalarda heyecanını üzerinden atan oyuncu, sempatik tavırlarıyla da gönülleri fethetti.
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