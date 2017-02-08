Yengenin milyonluk sevinci

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, kurucusu olduğu 'Free A Girl' derneğine yapılan bağışla havalara uçtu. Genç kızları fuhuştan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapan derneğe Hollanda'daki bir program tarafından 1 milyon euro (yaklaşık 4 milyon lira) bağışlandı.