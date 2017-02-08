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Yengenin milyonluk sevinci

Yengenin milyonluk sevinci
Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, kurucusu olduğu 'Free A Girl' derneğine yapılan bağışla havalara uçtu. Genç kızları fuhuştan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapan derneğe Hollanda'daki bir program tarafından 1 milyon euro (yaklaşık 4 milyon lira) bağışlandı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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