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Sürpriz bebek

Sürpriz bebek
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki gün 4. kez anne oldu! Eşi Tuğrul Odabaş'la önceki gün İzmit Türkiye Jokey Kulübü'ne giden 2 çocuk annesi şarkıcı, sahibi olduğu 'Beyaz Gelincik' adlı atının dünyaya gelen 'King Victory' isimli tayını sevdi. Karaca, ziyareti sırasında hoş bir sürpriz yaşadı. 'nın 'Pluckyhan' adlı atı da sürpriz doğum yapınca ünlü sanatçı sevince boğuldu.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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