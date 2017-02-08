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Sokağını buldu

Sokağını buldu

Sempatik oyuncu Bülent Şakrak'tan gülümseten paylaşım… Şakrak, önceki gün İstanbul'un Fatih ilçesindeki Şakrak Sokağı'nda fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu, soyadını taşıyan sokağın tabelası önünde çekilen bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Şakrak, bu esprili poza ise "Mahalleyi bekliyoruz" notu düştü. Sanatçının bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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