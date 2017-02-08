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Kendine ait spor okullarının bir şubesini açmak için geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen efsane futbolcu Ronaldinho, önceki gün Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'na gitti. Türk lezzetlerini özel şovlar eşliğinde tadan Brezilyalı yıldız, "Yemeklerin güzel olduğunu söylediler fakat böylesini beklemiyordum. Muhteşem yemekleriniz var" dedi.

AYDIN HAMZA
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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