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Özgürce kutlama

Özgürce kutlama
İletişim danışmanı ve yazarımız Özgür Aras, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Aras'a en anlamlı hediye Bakırköy Cezaevi'nde tutukluluk hali devam eden Deniz Seki'den geldi. Seki, 'a bir mektup ve üzerinde not olan diyet bisküvi yollayıp "Seni tanıdığım her güne duacıyım. İyi ki doğmuşsun kardeşim" notunu düştü.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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