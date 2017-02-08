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Mekanları duman etti

Mekanları duman etti
Demet Akalın, tiryakilere savaş açtı… Sahne aldığı gece kulüplerinde sigara içilmesinden rahatsız olan şarkıcı twitter'da şöyle isyan etti: "Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! 'Niye indin, ne oldu?' demeyin arkadaş!"

Ünlü popçu, ekledi: "Bu zıkkımı içeceksiniz diye içmeyeni boşa zehirlemeye hakkınız yok! Siz canınıza acımıyorsunuz ama ben acıyorum!" Demet Akalın'ın uyarı niteliğindeki bu sözlerine sanatçının hayranlarından da destek geldi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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