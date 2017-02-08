Yol Durumu
  1. Özgürce kutlama

Güzel doping!

Süper Bowl’un efsane şampiyonluğuna damga vuran Tom Brady’nin ardındaki gizem ortaya çıktı... Brady’nin 24 saatini programlayan için “Güzel doping” yorumu yapıldı...

Güzel doping!
Süper Bowl'un 51. finaline New England Patriots takımı kadar ünlü süpermodel Gisele Bündchen de damgasını vurdu. Maç boyunca yerinde duramayan Gisele, eşi Tom Brady'nin oyun kurucusu olduğu Patriots'un maçı kazanmasının ardından çılgınlar gibi sevindi. Şampiyonluk sonrası sahadaki 'mutlu aile' pozu, on binlerce kez paylaşıldı. Tom Brady'nin bu kadar formda kalmasının perde arkasında da Gisele'in olduğu ortaya çıktı. Spor otoriteleri, Gisele için "Güzel ve yasal doping" yorumunu yaptı. İşte Tom Brady'nin efsane olmasını sağlayan Gisele'in yöntemi: ● İlk olarak bir meditasyon koçu tuttu..

- 5 yıldızlı otelden iki aşçı ekibe katıldı.
- 6 öğün hazırlandı.
- Sabah kahvaltıda 12 dilim ekmek, 5 yumurta, 4 çeşit peynir... Sabah asla et türü yiyecek yok.
- Öğle, 500 gram hindi... Bazı dönemlerde organik tavuk. Domates ve bir küçük soğan.
- Akşam ise sebze ağırlıklı yemek. Bir vejetaryen gibi.
- 3 de ara öğün hazırlandı. Öğleden sonra kuruyemiş tükenen Brady'in gücü arttı,.
- Bir fitness antrenörü, 2 de fizyoterapist de ailenin üyesi oldu.
- Psikolog ve özel bir dahiliye doktoru da aileyle birlikte yaşamaya başladı.

YILLIK 120 MİLYON DOLAR
TOM Brady, eşinin hazırladığı program sayesinde yıllık kazancını 80 milyon dolara kadar çıkarmayı başardı. Aynı şekilde Gisele Bündchen de 40 milyon dolar kazanarak bir rekora imza attı. Çiftin yıllık geliri 120 milyon dolara çıktı ve bu bir rekor oldu. Hayatının en mutlu günlerini Gisele'le tanıştıktan sonra yaşadığını belirten Tom Brady, "Çocuklarımız Benjamin ve Vivien ile çok mutluyuz. Gisele benim hayatımı değiştiren kadın. O her alan da başarılı olmaya adanmış bir ruh" dedi.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar