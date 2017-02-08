Güzel doping!

Süper Bowl'un 51. finaline New EnglandPatriots takımı kadar ünlü süpermodel GiseleBündchen de damgasını vurdu. Maç boyuncayerinde duramayan Gisele, eşi TomBrady'nin oyun kurucusu olduğu Patriots'unmaçı kazanmasının ardından çılgınlar gibisevindi. Şampiyonluk sonrası sahadaki 'mutluaile' pozu, on binlerce kez paylaşıldı. TomBrady'nin bu kadar formda kalmasının perdearkasında da Gisele'in olduğu ortaya çıktı.Spor otoriteleri, Gisele için "Güzel veyasal doping" yorumunu yaptı. İşteTom Brady'nin efsane olmasınısağlayan Gisele'in yöntemi:● İlk olarak bir meditasyonkoçu tuttu..
- 5 yıldızlı otelden ikiaşçı ekibe katıldı.
- 6 öğünhazırlandı.
- Sabahkahvaltıda12 dilim ekmek,5 yumurta, 4çeşit peynir...Sabah asla et türüyiyecek yok.
- Öğle, 500gram hindi... Bazıdönemlerde organiktavuk. Domates ve birküçük soğan.
- Akşam ise sebzeağırlıklı yemek. Birvejetaryen gibi.
- 3 de araöğün hazırlandı.Öğleden sonrakuruyemiş tükenenBrady'in gücü arttı,.
- Bir fitnessantrenörü, 2 defizyoterapist de aileninüyesi oldu.
- Psikologve özel bir dahiliyedoktoru daaileyle birlikteyaşamaya başladı.
YILLIK 120 MİLYON DOLAR TOM Brady, eşinin hazırladığı program sayesinde yıllık kazancını 80 milyon dolara kadar çıkarmayı başardı. Aynı şekilde Gisele Bündchen de 40 milyon dolar kazanarak bir rekora imza attı. Çiftin yıllık geliri 120 milyon dolara çıktı ve bu bir rekor oldu. Hayatının en mutlu günlerini Gisele'le tanıştıktan sonra yaşadığını belirten Tom Brady, "Çocuklarımız Benjamin ve Vivien ile çok mutluyuz. Gisele benim hayatımı değiştiren kadın. O her alan da başarılı olmaya adanmış bir ruh" dedi.
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