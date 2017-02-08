Eymen savaşı

Güzel sunucu Ece Erken'le 2014 yılında evlenip 1 yıl sonra boşandığı eski eşi Serkan Uçar arasındaki sular durulmuyor. Boşandıktan sonra Uçar'ı 2 yaşındaki oğluEymen'in aylık 4 bin dolarlık nafakasını ödememekle suçlayan Erken, geçtiğimiz günlerde de oğluna kendi soyadınıvereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine işadamı, sessizliğini bozup şunları söyledi:
"Ece, oğlumu 5 aydır görmediğimi söylüyor. Ancak geçtiğimiz ay oğlumla bir alışveriş merkezine gittik. Hattayanımızda Eymen'in dadısı da vardı. Görüntülere alışveriş merkezinin kamera kayıtlarından ulaşılabilir. Ayrıca 1 lira dahi nafaka borcum yok. Benbu dünyada oğlum için yaşıyorum.Ece, oğluma kendi soyadını vermeyiancak rüyasında görür."
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