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Eymen savaşı

, eski eşinden olan oğlu Eymen’e kendi soyadını vereceğini açıkladı. ise ‘Ancak rüyasında görür hatta velayet için dava açıyorum’ dedi.

Eymen savaşı
Güzel sunucu Ece Erken'le 2014 yılında evlenip 1 yıl sonra boşandığı eski eşi Serkan Uçar arasındaki sular durulmuyor. Boşandıktan sonra Uçar'ı 2 yaşındaki oğlu Eymen'in aylık 4 bin dolarlık nafakasını ödememekle suçlayan Erken, geçtiğimiz günlerde de oğluna kendi soyadını vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine işadamı, sessizliğini bozup şunları söyledi:

"Ece, oğlumu 5 aydır görmediğimi söylüyor. Ancak geçtiğimiz ay oğlumla bir alışveriş merkezine gittik. Hatta yanımızda Eymen'in dadısı da vardı. Görüntülere alışveriş merkezinin kamera kayıtlarından ulaşılabilir. Ayrıca 1 lira dahi nafaka borcum yok. Ben bu dünyada oğlum için yaşıyorum. Ece, oğluma kendi soyadını vermeyi ancak rüyasında görür."
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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