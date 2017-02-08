Doktor bu ne!

Şu sıralar yeni filmi 'Arif ve 216'nın hazırlıklarıyla uğraşan Cem Yılmaz, önceki gün instagram'da arka arkaya yaptığı paylaşımlarla yine olay yarattı... Modern sanata düşkünlüğüyle bilinen komedyen, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı koleksiyonundaki tablolarından 12'sini takipçileriyle paylaştı. Başarılı filmleri, rol aldığı reklamlar ve stand-up gösterileriyle her yıl servetine servet katan Yılmaz, birbirinden değerli tabloları yayınlayarak mal varlığının 'küçücük' bir parçasını gözler önüne serdi.



TEK TÜRK SANATÇI: EMRE YUSUFİ

Komedyen, ilk olarak ABD'li graffiti sanatçısı Jean-Michel Basquiat'ın 40 bin dolarlık 'Flexible' adlı tablosunu paylaştı. Yılmaz, sanatsal paylaşımlarını Adam Miller'ın 35 bin dolarlık 'Gentrification' tablosuyla sürdürdü. Jamie Adams'ın 40 bin dolarlık 'Jeannie Big Bed 4' adlı eserini de sosyal medyada beğeniye sunan ünlü komedyenin paylaşımlarında Emre Yusufi ise tek Türk sanatçı olarak dikkat çekti. Levent'te ve Bodrum'daki evinde daha birçok sanat eseri olduğu bilinen Cem Yılmaz, böylece bir kez daha sanata olan tutkusunu gözler önüne serdi. Herkes, Yılmaz'ın toplam değeri yaklaşık 600 bin lira olan 12 tabloyu instagram'da neden paylaştığını merak etti. Birçokları "Cem Yılmaz, takipçilerini modern sanata teşvik ediyor" yorumu yaparken bazıları ise "Cem, durdu durdu yine havasını attı" şeklinde mesajlar yağdırdı...







JAMİE ADAMS/BLUE BELLS(25 BİN DOLAR)

Yılmaz'ın çok özel eserlerin yer aldığı koleksiyonundaki ABD'li sanatçı Jamie Adams'ın 'Blue Bells' adlı tablosunun değeri yaklaşık 94 bin lira.







BASQUİAT/CABEZA(56 BİN 250 DOLAR)

ABD'li Basquiat'ın yaklaşık 200 bin liralık 'Cabeza' isimli eseri, koleksiyonun en pahalı parçalarından.







SHAG/BLACK DROPS(18 BİN DOLAR)

Shag lakaplı ve asıl adı Josh Agle tarafından resmedilen 'Black Drops' adlı tablonun değeri ise yaklaşık 67 bin lira.





Milyonluk arabalarıyla kıskandıran komedyen, şimdi de koleksiyonundaki dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini sergileyip şovunu yaptı.



Özge GÜRCAN