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Bonkör Mehmet

Bonkör Mehmet
Akışıklı oyuncu , önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Mekan çıkışı çalgıcıların yoğun ilgi gösterdiği Günsür, "Gönlünden ne koparsa" diyerek para isteyen sokak çalgıcısına bonkörlüğünü konuşturup 150 TL verdi. Ünlü oyuncu, salaş haliyle de dikkat çekti.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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