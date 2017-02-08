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Aşkın’dan kürk çıkışı

Aşkın’dan kürk çıkışı
Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Ünlü sanatçının montundaki pembe renkteki kürk dikkat çekti. Yengi, "Kürk gerçek mi?" diye sorulunca şöyle dedi: "Gerçek kürk giymem. Gerçek kürke karşı olanlardanım." 46 yaşındaki sanatçı, 'Aşktan Olsa Gerek' adlı mini albümüne gösterilen ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.

Aydın HAMZA
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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