Aşkın’dan kürk çıkışı

Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Ünlü sanatçının montundaki pembe renkteki kürk dikkat çekti. Yengi, "Kürk gerçek mi?" diye sorulunca şöyle dedi: "Gerçek kürk giymem. Gerçek kürke karşı olanlardanım." 46 yaşındaki sanatçı, 'Aşktan Olsa Gerek' adlı mini albümüne gösterilen ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.



Aydın HAMZA