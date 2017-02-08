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Arap saçı!

ile arasındaki yasak aşk dedikodusu, şehir efsanesine döndü! Serengil, dün canlı yayında ‘İbo’nun ilk sevgilisi Edvina Sponza, Demet Şener’e eşinin Büyüküstün ile birlikte olduğunu yazan bir mektup yolladı’ dedi.

Arap saçı!
Günlerdir bazı internet siteleri ve sosyal medyada Tuba Büyüküstün'le İbrahim Kutluay hakkında dolaşan iddiaları Seren Serengil programına taşıdı. Serengil, dün 'Duymayan Kalmasın' adlı programında ikiliye yönelik öne sürülen şehir efsanesine değindi. Ünlü sunucu, Demet Şener'den boşanmak üzere olan Kutluay'ın Edvina Sponza'yla yaşadığı iddia edilen yasak aşkı hatırlattı. Serengil, daha sonra ise şu çarpıcı iddiayı ortaya attı:

İBO YALANLADI...
"İbrahim Kutluay'ın ilk sevgilisi Edvina, Kutluay'dan ayrılınca Demet Şener'e bir mektup gönderdi ve İbrahim'in Tuba Büyüküstün ile birlikte olduğunu yazdı. İbrahim ve Tuba dedikodusu da böyle yayıldı." Serengil'in herkesi şaşırtan bu sözlerinden saatler sonra da Kutluay'dan şu açıklama geldi: "Halihazırda evlilik birliği içerisinde yer alan bir hanımefendi ile şahsım arasında ilişki olduğuna dair hiçbir beyan veya haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesile ile açıklamak isterim ki; bugüne kadar izlediğim tutum ile paralel olarak bugünden sonra da bu ve bu gibi asılsız iddia ve isnatlara ilişkin olarak her zaman sükunet ve suskunluğumu muhafaza edeceğim." Demet Şener ise "Ben davayı 3. kadına değil 2. kadına açtım. Bu konunun muhatabı da ben değil İbrahim" dedi.



Edvina Sponza








Serengil'in iddiası üzerine gözler, boşanmak üzere olduğu eşi Onur Saylak'la ortak bir yazılı açıklama yaparak Kutluay ile ilgili dedikoduları yalanlayan Tuba Büyüküstün'e çevrildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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