Arap saçı!

Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay arasındaki yasak aşk dedikodusu, şehir efsanesine döndü! Serengil, dün canlı yayında ‘İbo’nun ilk sevgilisi Edvina Sponza, Demet Şener’e eşinin Büyüküstün ile birlikte olduğunu yazan bir mektup yolladı’ dedi.
Günlerdir bazı internet siteleri ve sosyal medyada Tuba Büyüküstün'le İbrahimKutluay hakkında dolaşan iddiaları Seren Serengil programına taşıdı. Serengil, dün 'Duymayan Kalmasın' adlı programında ikiliye yönelik öne sürülen şehir efsanesine değindi. Ünlü sunucu, Demet Şener'den boşanmak üzere olan Kutluay'ın Edvina Sponza'yla yaşadığı iddia edilen yasak aşkı hatırlattı. Serengil, daha sonra ise şu çarpıcı iddiayı ortaya attı:
İBO YALANLADI... "İbrahim Kutluay'ın ilk sevgilisiEdvina, Kutluay'dan ayrılıncaDemet Şener'e bir mektup gönderdive İbrahim'in Tuba Büyüküstünile birlikte olduğunu yazdı.İbrahim ve Tuba dedikodusu daböyle yayıldı." Serengil'in herkesi şaşırtan bu sözlerinden saatler sonra da Kutluay'dan şu açıklama geldi: "Halihazırda evlilik birliği içerisindeyer alan bir hanımefendi ile şahsımarasında ilişki olduğuna dairhiçbir beyan veya haber, gerçeğiyansıtmamaktadır. Bu vesile ile açıklamak isterim ki; bugüne kadar izlediğim tutum ile paralel olarak bugünden sonra da bu ve bu gibi asılsız iddia ve isnatlara ilişkin olarak her zaman sükunet ve suskunluğumu muhafaza edeceğim." Demet Şener ise "Ben davayı 3. kadına değil 2.kadına açtım. Bu konunun muhatabıda ben değil İbrahim" dedi.
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