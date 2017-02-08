Ana kraliçe

Oğlu Azur Benan'ı 10Ocak'ta kucağına alanGülşen, sahnelere çabukdöndü… Önceki akşam doğumdansonra ilk kez sahneye çıkan güzelpopçu, 'Selfy Whitefest 2017'debüyüledi. Şarkılarının yanı sıra incecikgörüntüsüyle de büyük beğenitoplayan sanatçıyı görenler "Kiminanır 1 ay önce doğum yaptığına?"demekten kendini alamadı. Sahneyemodacı Sudi Etuz imzalı beyazelbisesiyle çıkan Gülşen, muhabirlerin"Karlar kraliçesi olmuşsunuz"sözleri üzerine "Karlar, buzlarbenimle nasıl yarışsın!" dedi.Oğlunu eşi Ozan Çolakoğlu'naemanet edip Uludağ'da sahnealan popçu, şunları söyledi: "Şu anbabasının yanında olan oğlumu çoközlüyorum. Yola çıktıktan sonra Ozangörüntülü aradı. Zaten bebeğimizin heranını da fotoğraflıyor."
'BAŞKASI BÜYÜTMESİN '
Çiçeği burnunda anne Gülşen, oğlu için toplam maaşı 15 bin lira olan 2yabancı dadı tuttuğuna dair haberleri de şu sözlerle yalanladı: "AzurBenan'a, Ozan'la ben bakıyoruz. Yazıldığı gibi dadılarımız falan yok. Çünkü çocuğuma ben bakmak istiyorum. Oğlumun büyürken hiçbiranını kaçırmak gibi bir niyetim deyok. Çocuğumu bir başkası içindoğurmadım ve başkası büyütsünistemiyorum. Annelik görevimiyerine getirmek istiyorum." 40 yaşında normal doğumla anne olan Gülşen, bu sözleriyle yine alkış aldı...
DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ
Oğlunu normal doğumla dünyaya getiren güzel popçu, beslenmesine de dikkat ederek hamilelik kilolarını hızla verdi. 40 yaşında anne olan Gülşen'in sahnedeki fit görüntüsü "Sanki hiç doğum yapmamış gibi" dedirtti.
Eşi konserdeyken Azur Benan'a bakan Ozan Çolakoğlu, oğlu için şarkı yazmayı planlıyor.
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