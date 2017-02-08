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Ana kraliçe

10 Ocak’ta anne olan , doğumdan sonra ilk kez önceki akşam Uludağ’da sahneye çıktı. Normal doğumla anne olan 40 yaşındaki popçunun incecik hali şaşırttı...

Ana kraliçe
Oğlu 'ı 10 Ocak'ta kucağına alan Gülşen, sahnelere çabuk döndü… Önceki akşam doğumdan sonra ilk kez sahneye çıkan güzel popçu, 'Selfy Whitefest 2017'de büyüledi. Şarkılarının yanı sıra incecik görüntüsüyle de büyük beğeni toplayan sanatçıyı görenler "Kim inanır 1 ay önce doğum yaptığına?" demekten kendini alamadı. Sahneye modacı Sudi Etuz imzalı beyaz elbisesiyle çıkan , muhabirlerin "Karlar kraliçesi olmuşsunuz" sözleri üzerine "Karlar, buzlar benimle nasıl yarışsın!" dedi. Oğlunu eşi Ozan Çolakoğlu'na emanet edip Uludağ'da sahne alan popçu, şunları söyledi: "Şu an babasının yanında olan oğlumu çok özlüyorum. Yola çıktıktan sonra Ozan görüntülü aradı. Zaten bebeğimizin her anını da fotoğraflıyor."

'BAŞKASI BÜYÜTMESİN '
Çiçeği burnunda anne Gülşen, oğlu için toplam maaşı 15 bin lira olan 2 yabancı dadı tuttuğuna dair haberleri de şu sözlerle yalanladı: "Azur Benan'a, Ozan'la ben bakıyoruz. Yazıldığı gibi dadılarımız falan yok. Çünkü çocuğuma ben bakmak istiyorum. Oğlumun büyürken hiçbir anını kaçırmak gibi bir niyetim de yok. Çocuğumu bir başkası için doğurmadım ve başkası büyütsün istemiyorum. Annelik görevimi yerine getirmek istiyorum." 40 yaşında normal doğumla anne olan Gülşen, bu sözleriyle yine alkış aldı...

DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ
Oğlunu normal doğumla dünyaya getiren güzel popçu, beslenmesine de dikkat ederek hamilelik kilolarını hızla verdi. 40 yaşında anne olan Gülşen'in sahnedeki fit görüntüsü "Sanki hiç doğum yapmamış gibi" dedirtti.



Eşi konserdeyken Azur Benan'a bakan Ozan Çolakoğlu, oğlu için şarkı yazmayı planlıyor.

Doğan SAVAŞ
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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