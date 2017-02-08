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14 Şubat hazırlığı

14 Şubat hazırlığı
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Pınar Altuğ Atacan, miniden vazgeçmiyor. Ünlü sunucu ve oyuncu önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Altuğ'un soğuk havalara rağmen mini etek giymesi dikkat çekti.

Yeni projeleri hakkında bilgi veren , Sevgililer Günü için takı koleksiyonu hazırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan'ın da tekne tasarımlarıyla bot fuarına katılacağını dile getirdi.

Aydın HAMZA
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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