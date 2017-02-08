14 Şubat hazırlığı

Oyunculuğununyanı sıra güzelliğiyle debüyük beğeni toplayanPınar Altuğ Atacan,miniden vazgeçmiyor. Ünlüsunucu ve oyuncu öncekigün Bebek'te objektiflereyansıdı. Altuğ'un soğukhavalara rağmen minietek giymesi dikkat çekti.
Yeni projeleri hakkındabilgi veren Pınar Altuğ,Sevgililer Günü için takıkoleksiyonu hazırladığınısöyledi. Ünlü oyuncu,eşi Yağmur Atacan'ın datekne tasarımlarıyla botfuarına katılacağını dilegetirdi.
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