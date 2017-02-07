Zaman tüneline girdiler

Tarihe ve sanata düşkünlüğüyle bilinen sosyetenin gözde isimlerinden Ümit-Cem Boyner çifti, önceki gün çıktıkları Yunanistan tatilinde her yanı Osmanlıİmparatorluğu'nun izlerini taşıyan otelde 200 yıl öncesine gitti... Ünlü çift, 1817 yılında Yunanistan'ın Kavala şehrinde inşa edilen ve Osmanlı zamanında medrese, mektep,aşevi olarak kullanılan İmaret Oteli'nin büyülü atmosferiyle zamanda yolculuğa çıktı. Geceliği yaklaşık 5 bin liralık İmaret Süiti'nde konaklayan sosyetik çift, her bir köşesinde Osmanlı Dönemi'ne ait eserlerin yer aldığı tarihi oteldeki imrendiren tatillerini de sosyal medyada paylaştı. Boyner çiftinin paylaşımlarıyla İzmirkökenli Kavalalı ünlü işkadını Anna Misirlian tarafından yaklaşık 17 yıldır otel olarak hizmet veren tarihi mekanı görenler "Zamanda yolculukbu olsa gerek. İnsan buradakendini padişah gibi hisseder" diye sosyal medyada çeşitli yorumlar yaptı. Bu arada Ümit-Cem Boyner'in bu otelin müdavimi olduğu öğrenildi.
2 ASIRLIK TARİH Osmanlı Dönemi'nde MısırValisi Kavalalı Mehmet Ali Paşatarafından 19. yüzyılda inşa ettirilenmekan, bugün her bir kurşunkubbesinin altında farklı 26 ayrıodasıyla turistleri ağırlıyor. Susarnıcında yüzme fırsatı bulankonuklar Hürrem, Mekteb, Zeynep veİmaret adlarının verildiği Osmanlı'dankalma eserlerle süslü odalarda kalıyor...
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