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Zaman tüneline girdiler

Ümit ve Cem Boyner, önceki gün gittikleri ’da adeta zamanda yolculuk yaptı. Çift, Kavala’da 1817’den kalma ve her yanı Osmanlı izleriyle dolu otelde geceliği 5 bin liraya kaldı.

Zaman tüneline girdiler
Tarihe ve sanata düşkünlüğüyle bilinen sosyetenin gözde isimlerinden Ümit- Cem Boyner çifti, önceki gün çıktıkları Yunanistan tatilinde her yanı Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan otelde 200 yıl öncesine gitti... Ünlü çift, 1817 yılında 'ın Kavala şehrinde inşa edilen ve Osmanlı zamanında medrese, mektep, aşevi olarak kullanılan İmaret Oteli'nin büyülü atmosferiyle zamanda yolculuğa çıktı. Geceliği yaklaşık 5 bin liralık İmaret Süiti'nde konaklayan sosyetik çift, her bir köşesinde Osmanlı Dönemi'ne ait eserlerin yer aldığı tarihi oteldeki imrendiren tatillerini de sosyal medyada paylaştı. Boyner çiftinin paylaşımlarıyla İzmir kökenli Kavalalı ünlü işkadını Anna Misirlian tarafından yaklaşık 17 yıldır otel olarak hizmet veren tarihi mekanı görenler "Zamanda yolculuk bu olsa gerek. İnsan burada kendini padişah gibi hisseder" diye sosyal medyada çeşitli yorumlar yaptı. Bu arada Ümit-Cem Boyner'in bu otelin müdavimi olduğu öğrenildi.



2 ASIRLIK TARİH
Osmanlı Dönemi'nde Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 19. yüzyılda inşa ettirilen mekan, bugün her bir kurşun kubbesinin altında farklı 26 ayrı odasıyla turistleri ağırlıyor. Su sarnıcında yüzme fırsatı bulan konuklar Hürrem, Mekteb, Zeynep ve İmaret adlarının verildiği Osmanlı'dan kalma eserlerle süslü odalarda kalıyor...


Özge Gürcan
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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