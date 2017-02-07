Yıllar ona vız geldi

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu Aydan Şener, önceki gün Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi. 53 yaşındaki oyuncu, her zamanki şıklığı ve zarafeti ile göz kamaştırdı.
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