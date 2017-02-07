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Yıllar ona vız geldi

Yıllar ona vız geldi
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu Aydan Şener, önceki gün Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi. 53 yaşındaki oyuncu, her zamanki şıklığı ve zarafeti ile göz kamaştırdı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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