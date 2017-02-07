Yenge 'Tufan'ı

Olaylı geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından twitter'da yaptığı küfürlü paylaşımlarla Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çeken Jelena Karleusa'nın öfkesinin sebebi belli oldu… Beşiktaş'ın yıldızı Dusko Tosic, kırmızı kart görünce Sırp yenge de Fenerbahçeli futbolcu RobinVan Persie'ye "Van Persie aptal bir o….. çocuğu.O g…. bacağını kırın" diye küfretmişti. Karleusa'nın bu öfkesinin sebebinin Fenerbahçeli Ozan Tufan olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda Tosic'in eşini sosyal medyada takibe alan Tufan; Sırp şarkıcının fotoğraflarını beğenmiş ve "Tosic'in karısı neöyle be!" diye mesaj atmıştı. Tansiyonun yüksek olduğu maçta Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı yenge ve Ozan Tufan'lailgili çirkin tezahüratlar yapınca Jelena Karleusa küplere bindi. Eşinin kırmızı kart görmesi üzerine iyice sinirlenen Sırp yenge, öfkesini sosyal medyada kustu. Tosic ise eşinin Persie için küfürlü paylaşımlar yapmasının ardından devreye girip yazdıklarını sildirdi.
HESABINI SORAR
Sırp yengenin derbi gecesine damga vuran mesajları ise bir dönem taraftarların "Ozan, Tosic'in eşiyle ilgilenmeye devam ederse derbide dövüş çıkar", "Tosic, karısına kafayı fena takan Ozan'dan bunun hesabını sorar" şeklindeki paylaşımlarını
fenerliler'i çıldırttı
FENERLİLERİ ÇILDIRTTI
Van Persie'ye küfreden Jelena Karleusa, Tosic'in uyarısıyla tweet'i sildi. Sırp yenge, daha sonra "Şampiyon Beşiktaş!Fenerbahçelilerüzgünüm siziduymuyorum" şeklinde bir sert daha mesaj atıp Fenerliler'i kızdırdı.
TWİTTER YORUMLARI
- Oysaher şey Ozan Tufan'ın sosyal medyada Tosic'in karısını beğenmesiyle başladı.
- Jelenada padişahı gazlayıp savaş çıkaran hanedan kadınları gibi.
- Tosıc, eşini sosyal medyada yakın markaja alan Ozan Tufan'a bilendi, faturayı Robin van Persie'ye kesti.
- Ozan Tufan, Jelena Karleusa ve Tosic üçgenine Van Persie de eklendi.
- Bizim Ozan galiba birkaç pozisyonda Jelena'yı gördü; yoksa o golleri kesin atardı.
- Kadere bak... Jelena'nın seyretmek için stada gittiği eşi, oyun dışı kalınca Ozan'ı izlemek zorunda kaldı. İşte bunlar hep beğeniye beğeniyle karşılık vermemekten...
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