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Tuzlu kahve içirdi

Tuzlu kahve içirdi
Gizem Karaca'yla Kemal Ekmekçi, evlilik yolunda ilk adımı attı. 2 yıldır birlikte olan çift, önceki akşam aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. 24 yaşındaki güzel oyuncuyu ailesinden isteyen Ekmekçi, tuzlu ve karabiberli kahveden kurtulamadı. Yüzüklerin ardından nişan pastasını birlikte kesen ikiliden Karaca, bu anı "Ruh eşimle güzel bir hayata ilk adımımızı attık" notuyla paylaştı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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