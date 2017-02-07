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Türkiye’de huzur buldu

Türkiye’de huzur buldu
Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Lindsay Lohan'dan çarpıcı açıklamalar… Müslüman olduğu konuşulan güzel oyuncu, önceki gün Kuveyt'te bir televizyon programına konuk oldu. Telefonuna indirdiği uygulamayla Kur'an dinlediğini söyleyen Lohan, geçtiğimiz Ramazan'da 3 gün oruç tuttuğunu ifade etti.

Sık sık geldiği Türkiye'de Türkçe ve Arapça öğrenmeye başlayan Lindsay Lohan, "Bu konuya o kadar ağırlık verdim ki Amerikan aksanım bozuldu" dedi. 2015'te elinde Kur'an-ı Kerim'le görüntülenince ABD basını tarafından eleştirilen Lohan, "Türkiye'deki hoşgörü ortamından dolayı çok huzurluyum" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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