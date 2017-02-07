Türkiye’de huzur buldu

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız LindsayLohan'dan çarpıcı açıklamalar… Müslümanolduğu konuşulan güzel oyuncu, önceki günKuveyt'te bir televizyon programına konukoldu. Telefonuna indirdiği uygulamaylaKur'an dinlediğini söyleyen Lohan,geçtiğimiz Ramazan'da 3 gün oruçtuttuğunu ifade etti.
Sık sık geldiği Türkiye'de Türkçe veArapça öğrenmeye başlayan LindsayLohan, "Bu konuya o kadar ağırlık verdim kiAmerikan aksanım bozuldu" dedi. 2015'teelinde Kur'an-ı Kerim'le görüntüleninceABD basını tarafından eleştirilen Lohan,"Türkiye'deki hoşgörü ortamındandolayı çok huzurluyum" dedi.
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