‘Tuba halen benim eşim’

Evlilikleri parmakla gösterilen Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın boşanma haberlerinin hemen ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ikiliyi kızdırdı. Boşanma aşamasında olan Saylak ile Büyüküstün, önceki gün ortak açıklamayla iddiaları yalanladı. ikili, şunları söyledi:



"Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan, iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz." İkilinin Onur-Tuba Saylak imzasıyla ortak bir açıklama yapması, "Ünlü oyuncu, güzel eşi ve iki çocuğunun annesinin halen eşi olduğunu ve onun arkasında olduğunu bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, ikilinin evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddia edilmişti.