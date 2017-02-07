"Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan, iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz." İkilinin Onur-Tuba Saylak imzasıyla ortak bir açıklama yapması, "Ünlü oyuncu, güzel eşi ve iki çocuğunun annesinin halen eşi olduğunu ve onun arkasında olduğunu bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, ikilinin evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddia edilmişti.
‘Tuba halen benim eşim’
"Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan, iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz." İkilinin Onur-Tuba Saylak imzasıyla ortak bir açıklama yapması, "Ünlü oyuncu, güzel eşi ve iki çocuğunun annesinin halen eşi olduğunu ve onun arkasında olduğunu bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, ikilinin evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddia edilmişti.
Etiketler: tuba büyüküstün , Onur Saylak
- 07 Şubat 2017, Salı
- Gazete
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