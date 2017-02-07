Sertab sefası

Ünlü sanatçı Sertab Erener'den genç müzisyenlere güzel destek... Önceki akşam Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binenler çok hoş bir sürprizle karşılaştı. Türk popunun başarılı ismi Sertab Erener, sokak müzisyenleriyle vapurda mini bir konser verdi. Vapura binenlerin şaşkın bakışları arasında sevilen şarkısı 'Yanarım'ı söyleyen sanatçı, konserin ardından hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirip büyük alkış aldı...