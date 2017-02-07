Sarı-lacivert aşk

Popçu Sinan Akçıl'la birlikte olan Rumen şarkıcı Otilia, aşkı için Fenerbahçeli oldu. Akçıl'ın objektifine Fenerbahçe formasıyla poz veren seksi şarkıcı, bu kareyi instagram'da paylaşıp "Ben de artık Fenerliyim" notu düştü.