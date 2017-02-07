Recep’i fena kızdırdılar!

Komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda 'Recep İvedik 4' ve 'Celal ile Ceren' adlı sinema filmlerini çekti. Bir süre sonra ise filmlerinin D&R mağazalarında izinsiz satıldığını öğrendi. Noter huzurunda bazı mağazalarda satışları tespit ettirdi. Daha sonra avukatıaracılığıyla, AydınDoğan'ın kızı Y. BegümhanDoğan Faralyalı'nınsahibi olduğu DoğanMüzik Kitapşirketine davaaçtı. Bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat istedi.
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