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Recep’i fena kızdırdılar!

Recep’i fena kızdırdılar!
Komedyen , geçtiğimiz yıllarda 'Recep İvedik 4' ve 'Celal ile Ceren' adlı sinema filmlerini çekti. Bir süre sonra ise filmlerinin D&R mağazalarında izinsiz satıldığını öğrendi. Noter huzurunda bazı mağazalarda satışları tespit ettirdi. Daha sonra avukatı aracılığıyla, Aydın Doğan'ın kızı Y. Begümhan Doğan Faralyalı'nın sahibi olduğu Doğan Müzik Kitap şirketine dava açtı. Bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat istedi.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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