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Ev kadını Melisa

Ev kadını Melisa
Oyuncu Melisa Sözen, önceki gün alışveriş sonrası City's'de objektiflere takıldı. Sözen, "Sizi göremiyoruz" diyen muhabirlere "Bu aralar ev kadını oldum" diye espri yaptı
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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