Dostluğa derbi molası

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Ece Erken'le Alişan'ın arasına derbi girdi. Koyu Beşiktaşlı Erken'le Fenerbahçeli Alişan, maç öncesi iddiaya girdi. Maç sonrası Alişan, Erken'e "Ayakkabımı alayım" diye yazınca güzel sunucu, "Borcum borç ama sen de hakeme al bir şey, ayıp. Hakemle kutlamaya da gidersiniz" diyerek taşını attı.
GÜZEL DESTEK
Sakatlığı nedeniyle yeşil sahalara ara veren Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, maçı eşi Şükran Ovalı'yla tribünden izledi. İkiliye, Itır Esen de eşlik etti.
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