Bayrağı aldı

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu'nun küçük oğlu Aydın'dan sonra büyük oğlu OrçunBora da müzik dünyasına 'merhaba' dedi. Genç sanatçı, 'Sen Varsınİyi Ki' adlı ilk albümünü 8 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Albümle aynı adı taşıyan 'Sen Varsın İyi Ki' parçasının sözleriHakkı Yalçın, müziği EnderGündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyor. Albümünü 14 Şubat hediyesi olarak hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, "Şarkılarım tüm aşıklaraarmağanım olsun" diyor.
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