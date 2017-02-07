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Bayrağı aldı

Bayrağı aldı
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu'nun küçük oğlu Aydın'dan sonra büyük oğlu Orçun Bora da müzik dünyasına 'merhaba' dedi. Genç sanatçı, 'Sen Varsın İyi Ki' adlı ilk albümünü 8 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Albümle aynı adı taşıyan 'Sen Varsın İyi Ki' parçasının sözleri Hakkı Yalçın, müziği Ender Gündüzlü ve Can Sanıbelli imzası taşıyor. Albümünü 14 Şubat hediyesi olarak hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, "Şarkılarım tüm aşıklara armağanım olsun" diyor.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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