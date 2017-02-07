900 bin TL’lik gelinlik kül oldu

Amerikalı şarkıcı Mariah Carey (46), Avustralyalı milyarder işadamı nişanlısı James Packer ile bir süre aşk yaşadı. Bora Bora Adaları'nda evlenmeye hazırlanan çift, geçtiğimiz Ekim ayında sürpriz bir şekilde ayrıldı! Packer'ın, savurgan harcamalar yüzünden Carey'i terk ederek ayrıldıkları iddiaları ortaya atıldı. Ayrılığın acısını çabuk atlatan Carey'in intikam ise ağırdı! Carey, ayrılık sonrası 'I Don't' adlı şarkısına çektiği klipte giymeye hazırlandığı gelinliğini diri diri yaktı! Gelinliğin fiyatı ise dudak uçuklattı! Ünlü şarkıcının gözünü kırpmadan yaktığı gelinliğin değerinin 250 bin dolar (900 bin TL) olduğu saptandı!