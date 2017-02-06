Seçkin kına yaktı

Model Seçkin Piriler, boşandı kınayı yaktı… Önceki gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Evlilik Fuarı'nda Erol Yıldırım'ın sahibi olduğu Kına Organizasyonu firmasının tanıtımında görev alan Piriler'e kına yakıldı. Rockçı Kaan Tangöze'den boşanan güzel model, evlenirken kına gecesi düzenlemediğini söyledi. Piriler, "Bir daha evlenirsem kesinlikle kına yakacağım" dedi.