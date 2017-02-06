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Şans öpücüğü

Şans öpücüğü
Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında hayranlarıyla buluşacak olan Murat Yıldırım'a Faslı eşi İmane Elbani'den anlamlı ziyaret… Elbani, önceki gün eşini atv stüdyolarında ziyaret etti. Yıldırım bu anı "Diğer yarım olduğun için teşekkür ederim. Gittiğin her yere şans götürüyorsun" notuyla paylaştı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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