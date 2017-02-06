Önceki akşam organizatör Ümit Akbulut'un davetlisi olarak İstanbul'a gelen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, ayağının tozuyla Etiler'deki Nusr- Et'e koştu. Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin mekanında ziyafet çeken futbolcu, Türkiye'ye okul açmak için geldiğini söyledi. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Ronaldinho, akşam yemeğinin ardından Ortaköy'de bir mekanda eğlendi.



Doğan SAVAŞ