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Nusret'e koştu

Ronaldinho Nusrete koştu
Önceki akşam organizatör Ümit Akbulut'un davetlisi olarak İstanbul'a gelen dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, ayağının tozuyla Etiler'deki Nusr- Et'e koştu. Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin mekanında ziyafet çeken futbolcu, Türkiye'ye okul açmak için geldiğini söyledi. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Ronaldinho, akşam yemeğinin ardından Ortaköy'de bir mekanda eğlendi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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