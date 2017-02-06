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Prenses havasında

Prenses havasında
Pop müziğinin başarılı ismi Sıla, 'Heybeden Şarkılar' konser serisinin 5.'sini önceki akşam TİM Maslak Show Center'da düzenledi. Gecede 1800 kişiye müzik ziyafeti veren sanatçı, göğüs dekolteli kıyafeti ve kabarık eteğiyle kendisini prenses gibi hissettiğini söyledi.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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