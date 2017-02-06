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Podyumda esti

Podyumda esti
Dilek Hanif'in 'Haute Couture 2017 İlkbahar- Yaz' koleksiyonu, önceki gün Kuzey Kıbrıs'ta tanıtıldı. Merit International Hotels & Resorts'da düzenlenen defilede Çağla Şıkel, baş manken olarak podyuma çıktı. Defileden elde edilen gelir Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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