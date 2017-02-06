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Kriz çıkardı

Kriz çıkardı
İlk maxi single çalışmasıyla müzik piyasasına iddialı bir giriş yapan genç şarkıcı İpek Demir, çıkış parçası olan 'Kriz'e Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekti. Klipte Demir'e, Medcezir Orkestrası eşlik etti.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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