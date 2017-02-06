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Kız istemeye böyle gidecek

Kız istemeye böyle gidecek
Alişan, köpek korkusunu yendi. Levent'teki Pomeranian Boo House dükkanının açılışına katılan ünlü şarkıcı, pomeranian cinsi köpeklerle poz verdi. 100 bin euro (398 bin 650 lira) değerindeki cins köpekleri kucağına alan müzmin bekar sanatçı, "Pomeranian köpeği olmayana kız vermiyorlar. Kız istemeye çiçekle çikolatayla değil bunlarla giderim" deyince herkesi güldürdü.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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