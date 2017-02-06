‘Hoşgeldin meleğim’

ATV'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'deki performansıyla göz dolduran Emrah'tan 3 gün önce dünyaya gelen kızına duygusal mesaj… Eşi Sibel Kirer'le kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, şunları söyledi:



"Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah."