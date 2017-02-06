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‘Hoşgeldin meleğim’

‘Hoşgeldin meleğim’
ATV'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'deki performansıyla göz dolduran Emrah'tan 3 gün önce dünyaya gelen kızına duygusal mesaj… Eşi Sibel Kirer'le kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan sanatçı, şunları söyledi:

"Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah."
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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