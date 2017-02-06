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Hakan’a nispet!

, çocukluk aşkı Hakan Sabancı ile ayrılığının acısını üzerinden attı. Yeni bir aşka yelken açan sosyetik güzel önceki gece nispet turuna çıktı. Gazetecileri karşısında görünce büyük panik yaşayan yeni sevgili ise arabada iki büklüm oldu

Hakan’a nispet!
Genç işadamı Hakan Sabancı'yla 1 yıllık ilişkisi geçen senenin sonlarında biten Aslışah Alkoçlar, aşk orucunu erken bozdu. Ayrılık sonrası Sabancı'nın adı aralarında Hadise ve Ceylan Çapa'nın da olduğu yerli ve yabancı pek çok güzelle anılırken Alkoçlar ise teselliyi arkadaşlarıyla tatile çıkarak buldu. Ayrılık acısını atlatan sosyetik güzel, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Genç kız, önceki akşam yeni sevgilisiyle Karaköy Mitte çıkışı objektiflere yakalandı. Bursalı olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle geç saatlere dek eğlenen Alkoçlar, dışarıda gazetecilerin olmadığını zannederek mekandan ayrıldı. Sosyetik güzel, yeni aşkıyla aracın arka koltuğuna geçtiği sırada flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı.


Aslışah Alkoçlar'ın utangaç sevgilisi flaşlar patlayınca koltuğun arkasına böyle saklandı.

SAHİLDE KOVALAMACA
Alkoçlar, yüzünü saçlarıyla kapatırken işadamı sevgilisi ise koltuğun arkasına saklandı. Daha sonra şaşkınlığı üzerinden atan Bursalı işadamı şoförüne 'Gaza bas' talimatı verdi. İşadamının lüks aracıyla mekandan hızla uzaklaşan ikili ile gazeteciler arasında bir süre sahil hattında kovalamaca yaşandı. Trafik ışıklarının olduğu güzergahta kaçamayacağını anlayan sevgililer, yönlerini otoyola çevirdi. Son sürat giden araçlarıyla izlerini kaybettiren 'kaçak sevgililer'in adrenalin dolu gecesi "Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'dan eski aşkı Hakan Sabancı'ya nispet" olarak yorumlandı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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