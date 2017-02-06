Hakan’a nispet!

Aslışah Alkoçlar, çocukluk aşkı Hakan Sabancı ile ayrılığının acısını üzerinden attı. Yeni bir aşka yelken açan sosyetik güzel önceki gece nispet turuna çıktı. Gazetecileri karşısında görünce büyük panik yaşayan yeni sevgili ise arabada iki büklüm oldu
Genç işadamı HakanSabancı'yla 1 yıllık ilişkisigeçen senenin sonlarında bitenAslışah Alkoçlar, aşk orucunu erkenbozdu. Ayrılık sonrası Sabancı'nın adıaralarında Hadise ve Ceylan Çapa'nında olduğu yerli ve yabancı pek çokgüzelle anılırken Alkoçlar ise teselliyiarkadaşlarıyla tatile çıkarak buldu.Ayrılık acısını atlatan sosyetik güzel,çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.Genç kız, önceki akşam yeni sevgilisiyleKaraköy Mitte çıkışı objektiflereyakalandı. Bursalı olduğu öğrenilenyeni sevgilisiyle geç saatlere dekeğlenen Alkoçlar, dışarıda gazetecilerinolmadığını zannederek mekandan ayrıldı.Sosyetik güzel, yeni aşkıyla aracınarka koltuğuna geçtiği sırada flaşlarpatlayınca neye uğradığını şaşırdı.
SAHİLDE KOVALAMACA
Alkoçlar, yüzünü saçlarıyla kapatırken işadamı sevgilisi ise koltuğun arkasına saklandı. Daha sonra şaşkınlığı üzerinden atan Bursalı işadamı şoförüne 'Gaza bas' talimatı verdi. İşadamının lüks aracıyla mekandan hızla uzaklaşan ikili ile gazeteciler arasında bir süre sahil hattında kovalamaca yaşandı. Trafik ışıklarının olduğu güzergahta kaçamayacağını anlayan sevgililer, yönlerini otoyola çevirdi. Son süratgiden araçlarıyla izlerini kaybettiren'kaçak sevgililer'in adrenalin dolu gecesi "Sosyetik güzel AslışahAlkoçlar'dan eski aşkı HakanSabancı'ya nispet" olarak yorumlandı.
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