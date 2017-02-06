Foto cevap

Aşkları dizi setinde başlayan Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'tan rol arkadaşları Mete Akdülger'le aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialara ilginç cevap… Adı bir dönem Akdülger'le anılan güzel oyuncu, dedikoduları paylaştığı bu kareyle yalanladı.



Güzel oyuncu, Cindoruk'un Akdülger'i yanağından öptüğü bu kareye "Kavga da huzursuzluk da yok. Metin'le Caner ve ben hep çok yakın arkadaş olduk. Dedikodu zihniyetinde yazılanlara son vermek istedik. Biz iyiyiz ya" notu düştü.