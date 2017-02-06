Foto cevap

Aşkları dizi setinde başlayan Farah ZeynepAbdullah ve CanerCindoruk'tan rol arkadaşları Mete Akdülger'le aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialara ilginç cevap… Adı bir dönem Akdülger'le anılan güzel oyuncu, dedikoduları paylaştığı bu kareyle yalanladı.
Güzel oyuncu, Cindoruk'un Akdülger'i yanağından öptüğü bu kareye "Kavga da huzursuzlukda yok. Metin'le Canerve ben hep çok yakınarkadaş olduk. Dedikoduzihniyetinde yazılanlarason vermek istedik. Biziyiyiz ya" notu düştü.
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