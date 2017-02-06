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Çöle düştüler

Çöle düştüler
Cemiyet dünyasının başarılı iş kadınlarından Aslı Üstünkaya, çocuklarıyla birlikte sömestr tatilini değerlendirmek için masalları aratmayan bir tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Rauf Aslan ve Üstün Ata'yla Dubai'ye giden Aslı Hanım, Sahra Çölü'nde safariye çıktı. Bir çöl klasiği haline gelen şahinleri koluna alarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen ünlü iş kadını, ateş etrafında çocuklarıyla oturup marshmallow pişirdi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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