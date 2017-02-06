Çöle düştüler

Cemiyet dünyasının başarılı iş kadınlarından Aslı Üstünkaya, çocuklarıyla birlikte sömestr tatilini değerlendirmek için masalları aratmayan bir tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerdeoğulları Rauf Aslan ve Üstün Ata'ylaDubai'ye giden Aslı Hanım, SahraÇölü'nde safariye çıktı. Bir çöl klasiği haline gelen şahinleri koluna alarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen ünlü iş kadını, ateş etrafında çocuklarıyla oturup marshmallow pişirdi.
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