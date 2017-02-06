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Baba sürpriz

Baba sürpriz
Başarılı oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Rol aldığı dizinin setinden bulduğu ilk fırsatta soluğu alışverişte alan Ergenç, 8 Şubat'ta 7 yaşına girecek olan oğlu Ali için oyuncak aldı. Oyuncu, hediyeyi soran muhabirlere "Sürpriz" diyerek gülümsedi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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bilal bilal

bu ada m osmanlı fiilmiiyle mehşur oldu 4 ağac kesildi diye don gömlek sokağa fırladı gıcım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:06
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