Asena’ya kırmızı kart Şükran’a limitsiz

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu CanerErkin'den eski eşi Asena Atalay'a kırmızı,geçen ay nikah masasına oturduğuŞükran Ovalı'ya ise limitsiz kart… Şu sıralarAsena Atalay, oğulları Çınar'ın nafakasınıödemediği gerekçesiyle Erkin'e açtığı 451 binliralık icra takibinden dolayı manşetlerdendüşmezken futbolcunun eşi Şükran Ovalı'nın isemutluluktan ayakları yere basmıyor.
ATALAY'IN LÜKS HARCAMASI BİTTİ
Erkin, birbirinden özel jestlerle gönlünü fethettiği güzel oyuncuya bir jest daha yaparak cömertliğini gözler önüne serdi. Atalay'ın Erkin'le evli olduğu dönemde mağaza mağaza dolaşıp gönlünce alışveriş yapmasını sağlayan futbolcunun limitsiz kredi kartı el değiştirdi. Ünlü sunucunun bir dönem hesapsızca harcama yaptığı futbolcunun kredi kartını artık eşi Şükran Ovalı kullanıyor. Boşanmadan önce Caner Erkin'in limitsiz kartıyla her istediğini düşünmeden alan Asena Atalay, lüks yaşamı ve futbolcunun aldığı spor arabalarla dikkat çekiyordu.
YENİ SULTAN OVALI
Atalay, 6 yıllık evliliğin hemen ardından "Caner'den tek kuruş almadım. Ceketimi alıp çıktım" dese de arka arkaya başlattığı icra takibiyle ünlü sunucunun adı 'para avcısı'na çıktı. Ayrılıkla birlikte hem lüks yaşamından hem de limitsiz kredi kartından olan Atalay'ın geçen yıl alışveriş esnasında da 18 bin liralık çantayı kendi kartının limiti yetmeyince almaktan vazgeçtiği iddia edilmişti. Güzel oyuncu Şükran Ovalı ise şu sıralar CanerErkin'in limitsiz kredi kartıyla gününü gün ediyor…
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