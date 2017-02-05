Yol Durumu
  1. Peşini BURAKmıyor
  2. Göze geldi!

Uyanık Gülben

Uyanık Gülben
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, yaptığı paylaşımla "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Röportaj yaptığı gazete için Canan Karatay'la sağlıklı yaşam hakkında konuşan Ergen, Karatay'ın "Turşu yiyin genç kalın" demesi üzerine kolları sıvadı.

Röportajın ardından 'Dadı Mutfakta' isimli restoranlarında turşu satmaya başlayan , bunu da "Turşu mu dediniz? 'Dadı Mutfakta derim.' Siparişinizi verin, şıp diye gelir" mesajıyla instagram'da duyurdu. Sanatçının bu hamlesine "Kurnaz Gülben" yorumları yapıldı.

Gülben Ergen'in röportajın hemen ardından restoranında turşu satmaya başlaması takipçilerinin tepkisini çekti. Çoğu kişi röportajın danışıklı dövüş olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar