Uyanık Gülben

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, yaptığı paylaşımla "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Röportaj yaptığı gazete için CananKaratay'la sağlıklı yaşam hakkında konuşan Ergen, Karatay'ın "Turşu yiyin genç kalın" demesi üzerine kolları sıvadı.
Röportajın ardından 'Dadı Mutfakta' isimli restoranlarında turşu satmaya başlayan Gülben Ergen, bunu da "Turşu mudediniz? 'Dadı Mutfakta derim.' Siparişinizi verin, şıp diye gelir" mesajıyla instagram'da duyurdu. Sanatçının bu hamlesine "Kurnaz Gülben" yorumları yapıldı.
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