Sevgililer günü klibi

Şarkıcı Semra San, 'Son Söz' adlı albümünün ilk klibini 'Özür Diliyorum Aşktan' parçasına çekti. San, sözleri Hakkı Yalçın'a; müziği Gökhan Tepe'ye ait olan şarkının klibi için önceki gün CVK Park Prestige Suites Otel'in kral dairesinde kamera karşısına geçti. İmkansız bir aşkın anlatıldığı klibin yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi.