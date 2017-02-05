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Sevgililer günü klibi

Sevgililer günü klibi
Şarkıcı Semra San, 'Son Söz' adlı albümünün ilk klibini 'Özür Diliyorum Aşktan' parçasına çekti. San, sözleri Hakkı Yalçın'a; müziği Gökhan Tepe'ye ait olan şarkının klibi için önceki gün CVK Park Prestige Suites Otel'in kral dairesinde kamera karşısına geçti. İmkansız bir aşkın anlatıldığı klibin yönetmenliğini Gülşen Aybaba üstlendi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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