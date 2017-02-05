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Prova yaptı

Prova yaptı
ve Şenay Akay, önceki gün İstanbul Lütfi Kırdar'daki Evlilik Hazırlıkları Fuarı kapsamında podyuma çıktı. Beyaz gelinlik içindeki ünlü mankeni görenler "Özge, sevgilisi Hacı'yla evlenmeden önce prova yaptı" dedi. Şenay Akay ise binlerce taşla hazırlanan Türk bayrağı motifli gelinliğiyle podyuma çıkarak 'Memleketim' şarkısı eşliğinde yürüdü.

2017 yılından çok umutlu olduğunu söyleyen Şenay Akay, "İnşallah 3 ay içinde birini bulursam evlenmek istiyorum" diye konuştu.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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