Peşini BURAKmıyor

Güzelliğiyle dünya basınının konuştuğu Mahlagha Jaberi, kancayı Burak Özçivit’e taktı. Birçok milyonerden evlilik teklifi alan İranlı model, sosyal medyadan takip ettiği Özçivit’in fotoğrafına Türkçe “Yakışıklı” yorumu yaptı
Bu haber güzel oyuncu Fahriye Evcen'ikızdıracak. Geçtiğimiz gün bir etkinlik içinŞeyh El Maktum'un özel davetlisi olarakDubai'ye giden Burak Özçivit, Ortadoğuluhayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Onbinlerce hayranının büyük ilgisiyle karşılaşan yakışıklıoyuncuyu İranlı model Mahlagha Jaberi de yakınmarkaja aldı. Güzelliğiyle dünya çapında pek çokmilyonerin ilgisini çekip çok sayıda evlenme teklifi alanJaberi, Özçivit'e hayranlığını açıkça gözler önüne serdi.Sık sık Burak Özçivit'in paylaştığı fotoğraflara vevideolara yorum yapan seksi model, oyuncununDubai seyahatini duyurduğu karenin altına "Seniseviyoruz" diye yazdı.
FOTOĞRAFLARA BEĞENİ YAĞMURU
Özçivit'in paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutan Jaberi, oyuncunun Dubai'deki hayranlarıyla çektiği selfie'ye de Türkçe olarak "Yakışıklı" diye yorum bıraktı. Güzel modelin bu hamlesi Özçivit hayranlarının gözünden kaçmadı. Mahlagha Jaberi'nin Burak Özçivit'e övgüler yağdırdığını görenler "Bu durumyakışıklı oyuncunun nişanlısı Fahriye Evcen'inhiç hoşuna gitmeyecek" dedi. Fahriye'nin sevenleri ise "Mahlagha Jaberi, güzeller güzeli Fahriye'nintırnağı bile olamaz" yorumu yaptı.
SosyalmedyadakitakipçileriÖzçivit'letanışmak için canatan MahlaghaJaberi ile ünlüoyucuyu 'BestCouple' yani 'eniyi çift' diyerekbirbirlerineyakıştırdı.
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