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Peşini BURAKmıyor

Güzelliğiyle dünya basınının konuştuğu , kancayı ’e taktı. Birçok milyonerden evlilik teklifi alan İranlı model, sosyal medyadan takip ettiği Özçivit’in fotoğrafına Türkçe “Yakışıklı” yorumu yaptı

Peşini BURAKmıyor
Bu haber güzel oyuncu Fahriye Evcen'i kızdıracak. Geçtiğimiz gün bir etkinlik için Şeyh El Maktum'un özel davetlisi olarak Dubai'ye giden Burak Özçivit, Ortadoğulu hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. On binlerce hayranının büyük ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncuyu İranlı model Mahlagha Jaberi de yakın markaja aldı. Güzelliğiyle dünya çapında pek çok milyonerin ilgisini çekip çok sayıda evlenme teklifi alan Jaberi, Özçivit'e hayranlığını açıkça gözler önüne serdi. Sık sık Burak Özçivit'in paylaştığı fotoğraflara ve videolara yorum yapan seksi model, oyuncunun Dubai seyahatini duyurduğu karenin altına "Seni seviyoruz" diye yazdı.

FOTOĞRAFLARA BEĞENİ YAĞMURU
Özçivit'in paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutan Jaberi, oyuncunun Dubai'deki hayranlarıyla çektiği selfie'ye de Türkçe olarak "Yakışıklı" diye yorum bıraktı. Güzel modelin bu hamlesi Özçivit hayranlarının gözünden kaçmadı. 'nin 'e övgüler yağdırdığını görenler "Bu durum yakışıklı oyuncunun nişanlısı Fahriye Evcen'in hiç hoşuna gitmeyecek" dedi. Fahriye'nin sevenleri ise "Mahlagha Jaberi, güzeller güzeli Fahriye'nin tırnağı bile olamaz" yorumu yaptı.


Sosyal medyadaki takipçileri Özçivit'le tanışmak için can atan Mahlagha Jaberi ile ünlü oyucuyu 'Best Couple' yani 'en iyi çift' diyerek birbirlerine yakıştırdı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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