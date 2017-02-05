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Papucu dama atıldı

Papucu dama atıldı
Geçen ay eşi Gülşen'le oğulları Azur Benan'ı kucağına alan Ozan Çolakoğlu'ndan samimi açıklamalar... Azur Benan dünyaya geldikten sonra hayatlarını çocuklarına odaklı yaşadıklarını söyleyen ünlü aranjör, "Gülşen oğluna tapıyor. Anne olduktan sonra da oldukça duygusallaştı" dedi. "Azur Benan doğunca pabucum dama atıldı" diyen müzisyen herkesi güldürdü.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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