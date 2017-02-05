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Otele kaçtılar

Otele kaçtılar
Güzel oyuncu Bensu Soral'la işadamı sevgilisi Hakan Baş, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Beyoğlu Corinne Hotel Teras Meyhanesi'nde ablası Hande Soral'ın doğum gününü kutlayan oyuncu ile sevgilisi alkolü fazla kaçırınca, gazeteciler beklediği için odaya çıkarak eğlenceye orada devam etti.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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