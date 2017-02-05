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İvedik’ten çanta sürprizi

İvedik’ten çanta sürprizi
Merakla beklenen filmi 'Recep İvedik 5'in vizyona girmesi için gün sayan Şahan Gökbakar'dan minik hayranlarına sürpriz var. Filmi, 16 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak olan komedyen, üzerinde Recep İvedik'in bulunduğu okul ürünleri yaptırdı. Gökbakar, sınırlı sayıda bulunan ürünleri filmini izleyen miniklere hediye edecek.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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