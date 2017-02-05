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Grammy’de fırtınası

Grammy’de Beyonce fırtınası
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı. Hayranları bu haberle havaya uçarken ünlü şarkıcının babası Matthew Knowles, bombayı patlattı. Kızının, 12 Şubat'ta gerçekleşecek Grammy Müzik Ödülleri'nde sahne alacağını açıkladı! 35 yaşındaki şarkıcı, Amerika'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri'nde şimdiye kadar 62 kez aday gösterildi. Bu yılki , albümü "Lemonade" ile Yılın Albümü; şarkısı "Formation" ile de Yılın Şarkısı ödülüne aday olduğu öğrenildi. Öte yandan her yıl şölen havasında geçen törene Adele, Bruno Mars gibi isimlerin de katılacağı belirtildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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