Grammy’de Beyonce fırtınası

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce,geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklere hamileolduğunu açıkladı. Hayranları bu haberlehavaya uçarken ünlü şarkıcının babası MatthewKnowles, bombayı patlattı. Kızının, 12 Şubat'tagerçekleşecek Grammy Müzik Ödülleri'ndesahne alacağını açıkladı! 35 yaşındaki şarkıcı,Amerika'nın en önemli müzik ödüllerinden biriolan Grammy Ödülleri'nde şimdiye kadar 62kez aday gösterildi. Bu yılki Beyonce, albümü"Lemonade" ile Yılın Albümü; şarkısı"Formation" ile de Yılın Şarkısı ödülüneaday olduğu öğrenildi. Öte yandan her yılşölen havasında geçen törene Adele, BrunoMars gibi isimlerin de katılacağı belirtildi.
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